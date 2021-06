VW Caddy – Pan Americana löst Alltrack ab

Der neue VW Caddy Pan Americana löst als Nachfolger den Alltrack ab. Damit ergänzt VW Nutzfahrzeuge in der fünften Caddy-Generation die Transporter-Baureihe. Mit dem 6.1 Pan Americana. Das Modell ist ausschließlich für die kurzen Radstände des Caddy Cargo und der Pkw-Variante auf Basis der Life-Ausstattung bestellbar.

Als Motoren stehen der 84 kW/114 PS starke TSI-Benziner und zwei TDI-Turbodiesel mit 75 kW/102 PS oder 90 kW/122 PS zur Auswahl. Motorabhängig frontgetrieben mit 6-Gangschalter oder 7-Gang-DSG-Automatik und mit 4Motion-Allradantrieb.

Augenfälligste äußere Designelemente: Beplankungen an Radläufen und Seitenschwellern und schwarze Zusatzleisten an den Türen. Weiters ein silberfarbener Design-Unterfahrschutz vorne und hinten. Eine Spange im Kühlergrill in Wagenfarbe, silberfarbene Dachreling sowie „Pan Americana“-Schriftzüge. Am Heck und an den Schiebetüren. Serienmäßige LED-Leuchten vorne und hinten sowie lasierte 17-Zoll-Alus gehören ebenfalls zum Standard.

Im Interieur der Pkw-Variante: neue Sitzbezüge, Multifunktions-Lederlenkrad sowie Pedale und Fußablage in Alu-Optik.

