VW California 6.1 – digital gesteuerte Camper-Funktionen

VW Nutzfahrzeuge stellt auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf als Weltpremiere den neuen California 6.1 vor. Mit digital gesteuerten Camper-Funktionen. Digitalisiert: das neue multifunktionale Bedienteil in der Dachkonsole. Ein weiteres Novum: die optional ebenfalls digitalen Instrumente und die Infotainmentsysteme mit integrierter Online-Anbindung. Neu gestaltet und auf die digitale Welt zugeschnitten: die Instrumententafel.

Äußerst praktisch: die neue Funktion „Niveau“. Eine Niveauanzeige informiert dabei über den Längs- und Querwinkel, in dem der California auf dem Stellplatz steht. Damit lässt sich der Bulli sehr einfach waagrecht ausrichten. Die Sonnenaufgang-Funktion wird indes im Menü „Licht“ eingestellt und via „Wecker“ aktiviert.

Außerdem

Charismatisch: die neue Frontpartie. Weitentwickelt: die Küchenzeile und die Betten. Eine neue elektromechanische Lenkung sorgt zudem für ein Plus an Sicherheit und Komfort. Mit ihr halten Assistenzsysteme wie der Spurhalteassistent „Lane Assist“ Einzug in die Baureihe.

Der im Alltag als Van nutzbare California überzeugt mit seinen durchdachten Detaillösungen. Dazu gehört beim Coast und Ocean eine kompakte Küchenzeile. Sie wurde nun weiterentwickelt und mit neuen Details wie einer zusätzlichen USB-Doppelsteckdose ausgestattet. Auffallend und praktisch: neue Alu-Griffleisten in allen Türen.

Noch mehr Komfort bieten fortan die Betten. Das Dachbett wird künftig mit Federtellern ausgestattet; die zum Bett umklappbare Zweisitzer-Rücksitzbank kann zudem in eine Lounge verwandelt werden. Einfach die Lehne der Bank umklappen und die Bettverlängerung ganz hinten in verschiedenen Stufen hochstellen – schon verwandelt sich der Innenraum in eine gemütliche Lounge zum Lesen und Relaxen.

Neu konfiguriert hat Volkswagen Nutzfahrzeuge auch das Antriebsprogramm. Der serienmäßig front- und optional allradgetriebene California 6.1 wird mit hocheffizienten 2,0-Liter-Turbodieselmotoren (2.0 TDI) durchstarten, die alle die Abgasnorm Euro-6d-TEMP-EVAP erfüllen. Die Weltpremiere der neuen California Beach, Coast und Ocean: Ende August auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp