VW California ist „Reisemobil des Jahres 2018“. Der California von Volkswagen Nutzfahrzeuge gewinnt als beliebtester „Kompakt-Campingbus“ den Award „Reisemobil des Jahres 2018“. Veranstaltet wird der Leserwettbewerb alljährlich von zwei deutschen Fachzeitschriften. Doch nicht nur die Reisemobil-Ikone California liegt in der Gunst der Leser weit vorn: Parallel belegt der neue Crafter den dritten Platz in der Kategorie „Basisfahrzeuge“. Verliehen werden die Auszeichnungen zum „Reisemobil des Jahres 2018“ im Rahmen der größten europäischen Urlaubs-Messe, der CMT („Caravan Motor Touristik“) in Stuttgart.

35,1 Prozent der fast 16.000 teilnehmenden Leser votierten beim Wettbewerb „Reisemobil des Jahres 2018“ in der Kategorie „Kompakt-Campingbus“ für den California. Angeboten wird der Reisemobil-Bulli in den drei Ausstattungsversionen „Beach“, „Coast“ und „Ocean“. Allen Modellen gemein ist das serienmäßige Aufstelldach, unter dem sich – quasi in der ersten Etage – ein weiterer Schlafbereich für zwei Personen erschließt. Ebenfalls in eine Schlaffläche verwandelt werden kann die multifunktionale Rücksitzanlage. Mehr als 15.000 California wurden im letzten Jahr verkauft. Ein neuer Rekord. Besonders gefragt: die acht für alle Ausstattungsversionen erhältlichen Zweifarblackierungen – eine Hommage an den legendären Bulli der ersten zwei Generationen.

Aufbauhersteller favorisieren in der nächst größeren Reisemobil-Kategorie mit stark zunehmender Tendenz das modernste Nutzfahrzeug seiner Klasse: den Crafter. Mit diesem Trend korrespondiert die Meinung der Leser bei der Wahl zum „Reisemobil des Jahres 2018“: 32,6 Prozent sehen im neu entwickelten und 2017 erstmals an Kunden ausgelieferten Crafter das beste Basisfahrzeug für Reisemobile, die trotz integrierter Nasszelle und separatem Wohnbereich ein Höchstmaß an Alltagstauglichkeit bieten. Wie der California, so wird auch der Crafter optional mit Allradantrieb angeboten. Damit sind diese zwei Volkswagen Nutzfahrzeuge selbst für die ganz großen Abenteuer gerüstet.

Noch bis zum 21. Januar sind die Fahrzeuge von Volkswagen Nutzfahrzeuge und die Reisemobile auf Basis aller vier Modellreihen (T-Baureihe, Caddy, Amarok und Crafter von über 20 verschiedenen Herstellern auf der CMT zu sehen).