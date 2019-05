VW – Cargo e-Bike steht am Start

Mit der Produktionsaufnahme in Hannover steht ein Cargo e-Bike von VW Nutzfahrzeuge am Start. Das erste Fahrrad des Konzerns. Das Cargo e-Bike ist als Transportmittel für die so genannte letzte Meile konzipiert. Das Dreirad hat einen 250 Watt starken 84-Volt-Mittelmotor. Die Energie für die Pedalkraftunterstützung liefert eine Lithiumionenbatterie mit 500 Wh Kapazität. Die Reichweite beträgt bis zu 100 Kilometer. Ein Novum ist die Kinematik der Vorderachse. Die Neigetechnik sorgt dafür, dass sich das Ladegut in der Kurve nicht mit dem Lastenrad neigt. Es balanciert waagerecht aus.

