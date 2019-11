VW – E-Strategie gezielt im Motorsport

Volkswagen setzt E-Strategie der Marke gezielt auch im Motorsport um.

ID.R wird gestärkt

VW möchte damit die Rolle als technologischer Vorreiter übernehmen. Mit dem E-Sportwagen ID.R halten sie Rekorde am Pikes Peak (USA, auf dem Nürburgring (D), in Goodwood (GB) und am Berg Tianmen (CN). Damit haben sie wichtige Meilensteine für die Elektromobilität erzielt. Zusätzlich wird Volkswagen Motorsport auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) neue Motorsport-Konzepte für die ID-Familie entwickeln. Ebenfalls wird das Kundensport-Programm elektrifiziert. Im ersten Schritt werden unterschiedlichen Disziplinen, Plattformen und Fahrzeugtypen untersucht und evaluiert.

Golf läuft aus, Polo bleibt

Parallel dazu läuft die Produktion des Golf GTI TCR für die Rennstrecke Ende 2019 aus. Ein Nachfolger auf Basis der neuen Generation wird nicht angeboten. Kundenservice und Ersatzteilversorgung werden dennoch langfristig sichergestellt. Der Polo GTI R5 bleibt fester Bestandteil im Kundensport-Angebot. VW produziert ihn weiter für Kundenteams. Auf werksseitige Wettbewerbseinsätze mit dem Polo GTI R5 verzichtet die Marke.

