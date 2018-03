VW – Ein „Volks-SUV“ für China

VW – Ein „Volks-SUV“ für China. Volkswagen will im kommenden August seinen neuen Volks-SUV auf den chinesischen Markt bringen. Produziert wird der Tharu in den Dimensionen des europäischen Tiguan bei Joint-Venture-Partner Shanghai Automotive Industry Corp (SAIC).

VW strebt beim kleinen Bruder des Tiguan XL/Allspace einen weltweiten Jahresumsatz von 400.000 Einheiten an. Um dies zu erreichen, wird die Produktion des Tharu im Jahre 2020 auf die Länder Argentinien, Mexiko und Russland ausgeweitet. Volkswagen wird demnächst in China die neue, dritte Touareg-Generation enthüllen. Bis Ende des Jahres soll zudem der Polo-SUV T-Cross eingeführt werden. Während die europäischen Kunden mit der normalen Version (ohne Allradantrieb) auskommen müssen, gibt es für Märkte wie in China eine Langversion mit rund acht Zentimetern mehr Radstand. Der VW T-Cross wird dabei ein Weltmodell, das auch Kunden in Südamerika, Indien und wohl auch den USA locken soll.

VW verkauft in China aktuell fünf SUV-Modelle. Der neue Touareg basiert auf der MLB-D-Plattform, während der T-Cross auf der MQB A0-Plattform basiert. Insgesamt wurden im Februar in China insgesamt 1.475.500 Pkw auf Großhandelsbasis verkauft, was einem Rückgang von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei ging die Zahl der Limousinen mit 677.700 Einheiten um zwölf Prozent zurück, während das SUV-Segment um 3,14 Prozent auf 651.300 Fahrzeuge anstieg.