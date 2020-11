VW Golf GTD – der stärkste Turbodiesel

Der neue VW Golf GTD ist der stärkste Turbodiesel der Golf-Dieselpalette. Vielleicht nicht so ikonisch wie der GTI. Dafür aber der perfekte Langstrecken-Sportler. Mit dem 147 kW/200 PS starken 2,0-Liter-TDI-Motor ist der Neue stärker, sparsamer und emissionsärmer als je zuvor. Mit seinen 400 Newtonmetern Drehmoment beschleunigt er in 7,1 Sekunden auf 100 km/h. Spitze: 245 km/h. Dem gegenüber steht ein kombinierter WLTP-Verbrauch von nur 5,2 – 5,9 Litern. Serienmäßig ist der Golf GTD mit einem 7-Gang-DSG kombiniert.

Golf GTD im Detail

Der stärkste Turbodiesel, der VW Golf GTD, macht auch optisch was her. Eine dynamische Frontpartie mit tief angeordneten Scheinwerfern. Und einer beleuchteten Kühlergrill-Lamelle. Die Markante Silhouette mit verbreiterten Seitenschwellern, 17-Zoll-Alus, roten Bremssätteln. Am Heck demonstrative Breite, durch Dachspoiler, Heckleuchten, sportlichen Diffusor und Doppelendrohr verstärkt. Auch innen kann der VW Golf GTD beeindrucken. Top-Sportsictze mit neu designtem Karo, Sportlenkrad, Digital Cockpit und rot pulsierende „Engine“-Start-Stopp-Taste. Komplettiert mit Interieur-Details in Carbon-Optik.

Umfangreich ist die Serienausstattung des VW Golf GTD. Dazu gehören Fahrprofilauswahl, Progressivlenkung, und die elektronische Differenzialsperre XDS. Genauso die Verkehrszeichenerkennung und die Sprachbedienung. Außerdem eine Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion. Darüber hinaus sorgen die Car2X-Technologie und der Spurhalteassistent „Lane Assist“ für ein Sicherheitsplus. Der Preis des sportlich-kompakten stärksten Turbodiesel VW Golf GTD beginnt bei 38.860 Euro. Ab sofort bestellbar.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp