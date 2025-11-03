VW Golf GTI noch stärker

VW Golf GTI noch stärker –Er feiert nächstes Jahr seinen 50. Geburtstag und Volkswagen bringt zum Jubiläum ein besonderes Modell. Der „Edition 50“ ist mit 325 PS und 420 Newtonmetern der bislang stärkste Serien-GTI. Das sind noch einmal 25 PS mehr Leistung als beim Golf GTI Clubsport. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht der Kompaktsportler bei 270 km/h. Er sprintet dabei in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Eine MacPherson-Vorderachse und eine Vierlenker-Hinterachse bilden das Grundlayout des Fahrwerks. Das Jubiläumsmodell ist anderthalb Zentimeter tiefergelegt und verfügt über die adaptive Fahrwerksregelung DCC sowie 19-Zoll Leichtmetallfelgen „Queentstown“. Wer es noch dynamischer möchte, der greift für 4200 Euro Aufpreis zum optionalen Performance-Paket mit Semislicks, leichter R-Performance-Abgasanlage mit Titan-Endschalldämpfern und nochmals einen halben Zentimeter niedrigerem Fahrwerk mit erhöhtem Sturz an der Vorderachse. Das Gewicht des Golf GTI Edition 50 sinkt um etwa 30 Kilogramm.

Das Potenzial des Pakets bewies Rennprofi Benjamin Leuchter. Der Test- und Entwicklungsfahrer von Volkswagen fuhr im April auf der 20,832 Kilometer langen Nürburgring-Nordschleife mit 07:46:13 Minuten die bislang schnellste Runde eines Serien-Golf.

Das Jubiläumsmodell mit Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verfügt über zahlreiche exklusive Design-Highlights: Unter anderem zeigt sich das in den sportlichen Sitzen im Karomuster mit Details in Dunkelgrün und roten Sicherheitsgurten. Rennsportfeeling vermittelt auch das Multifunktions-Ledersportlenkrad mit „50 Jahre-GTI“-Emblem. Außen ist das Editionslogo auf dem Dachkantenspoiler und den Innenseiten der Seitenspiegel platziert. Weitere exklusive Merkmale sind ein spezielles Dekor der Türschweller, ein schwarz lackiertes Dach, schwarze Außenspiegelgehäuse sowie schwarze Endrohrblenden an der Abgasanlage. Den Schweller prägt ein markanter Seitenstreifen mit einem Farbverlauf von Schwarz zu Tornadorot. Fünf Außenfarben stehen zur Wahl, darunter exklusiv Dark Moss Green Metallic und das klassische Tornadorot. Die ersten Auslieferungen sind für das erste Quartal 2026 geplant. Der Preis für den neuen Golf GTI Edition 50 startet ab 62.190,- Bei Abzug aller anwendbarer Boni ist das Jubiläumsmodell für Privatkunden bereits ab 57.190,- Euro erhältlich.