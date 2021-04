VW Golf TGI – Erdgas-Golf bestellbar

Ab sofort ist der umweltfreundliche VW Golf TGI – der „Erdgas-Golf“ bestellbar. Er ist mit einem durchzugsstarken 1.5 Liter-Vierzylindermotor mit 96 kW/130 PS ausgestattet. Und er verfügt über drei Erdgastanks. Die sind im Fahrzeugboden integriert. Sie ermöglichen im reinen Erdgasbetrieb eine Reichweite von rund 400 Kilometern (WLTP). Der Motor des so genannten „quasi-monovalenten“ Antriebs arbeitet hauptsächlich mit CNG (Compressed Natural Gas). Er funktioniert aber auch mit Benzin. Ein reduzierter Benzintank (9 Liter) erfüllt nur eine Reservefunktion. Er stellt aber zusätzliche Reichweite sicher. Das CNG-Tankvolumen beträgt 17,3 kg.

Fahrdynamik und Effizienz besorgt im VW Golf TGI ein 1.5 Liter Vierzylinder-Ottomotor. Der präsentiert sich durchzugsstark, effizient und umweltverträglich. Das belegt unter anderem sein WLTP-Kraftstoffverbrauch von nur 5,8 – 6,6 m³ CNG auf 100 Kilometer. Bei einer CO 2 -Emission von nur 103-119 g/km. Mit dem VW Golf TGI Erdgas-Golf, der ab sofort bestellbar ist, profitiert man außerdem in vielen Ländern von vergleichsweise niedrigen Kraftstoffpreisen.

Motortechnik im Erdgas Golf

Der neue 1.5 l TGI-Motor im Golf arbeitet nach dem Miller-Cycle-Prinzip. Ein Brennverfahren, das mit hohem Wirkungsgrad und einer Verdichtung von 12,5:1 niedrige CO 2 -Emissionen realisiert. Gleichzeitig erhöht ein Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie den Ladedruck. Er bringt damit mehr Luft in die Zylinder. So kann der VW Golf TGI jederzeit aus niedrigen Drehzahlen heraus kräftig beschleunigen.

Das Fahren mit Erdgas senkt die CO 2 -Emissionen deutlich ab. Im Vergleich zu Benzin oder Diesel enthält Erdgas eine deutlich höhere Energiemenge und einen niedrigen Kohlenstoffanteil. Deswegen entstehen im CNG-Betrieb rund 25 Prozent weniger CO 2 -Emissionen als mit Benzin. Eine noch bessere CO 2 -Bilanz ergibt sich beim Betanken mit Biomethan oder e-Gas. Außerdem verbrennt Erdgas generell emissionsärmer als Benzin oder Diesel. Das Abgas enthält deutlich weniger Kohlenmonoxid und Stickoxide (Nox). Der Anteil an Ruß oder Feinstaub ist minimal.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp