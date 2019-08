VW Golf VIII – Finale Tests

Im Camouflage-Tarnanzug absolviert der neue VW Golf VIII finale Tests. Beim Design hält VW an den bekannten Grundzügen fest. Aber die Proportionen sind neu. In der achten Modellgeneration stehen vor allem Digitalisierung, Vernetzung und Fahrerassistenz im Fokus. Hier soll der Golf neue Maßstäbe in seiner Klasse setzen. Die Neuauflage des Bestsellers aus Wolfsburg hat im Herbst Premiere. Allerdings nicht – wie ursprünglich einmal vorgesehen – auf der IAA in Frankfurt, sondern voraussichtlich im Oktober.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp