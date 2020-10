VW ID.3 – Fünf NCAP-Sterne

Der VW ID.3 holte sich fünf NCAP-Sterne im Crashtest. In gleich drei Kategorien konnte sich der ID.3, das Elektroauto von VW, an die 90 Prozent der erreichbaren Punkte sichern. Und zwar in folgenden Disziplinen: Erwachsene Insassen, Kinder und Sicherheitsunterstützung. Beim Frontal- und beim Heckcrash bietet der fünftürige ID.3 seinen Insassen einen hohen Schutz. Beim seitlichen Crash gab es nur 11,4 von 16 möglichen Punkten. Für den Insassenschutz erwachsener Fahrgäste konnte der ID.3 insgesamt 87 Prozent einheimsen. 88 Prozent fuhr der ID.3 für die Ausstattung mit Assistenzsystemen ein. Der Fußgängerschutz hat mit 71 Prozent noch etwas Luft nach oben.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp