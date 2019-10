VW – ID 3, Neues in der Autostadt

Besucher in der der Autostadt können ab sofort den VW ID.3 und Neues erkunden. Als seriennahe Studie ist das vollelektrische Modell im Volkswagen-Pavillon der Wolfsburger Konzern-Themenwelt ausgestellt. VW zeigt auch den neuen e-Up sowie das kommende T-Roc-Cabriolet.

Bisher war der ID 3 in der Autostadt nur als getarntes Modell zu sehen. Nach der offiziellen Vorstellung auf der IAA ist das Elektroauto nun in Wolfsburg zugänglich. Und man darf Platz nehmen. Direkt neben dem ID 3: der e-Up, ein weiteres vollelektrisches Auto. Das T-Roc-Cabriolet steht im Eingangsbereich des Pavillons. Das offene SUV – in Osnabrück gefertigt – kommt 2020 auf den Markt. Den Volkswagen Pavillon kann man täglich während der Öffnungszeiten der Autostadt von 9 bis 18 Uhr mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besuchen.

