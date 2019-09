VW ID.3 – Produktion im November

Im November startet die Produktion des VW ID.3. Das Volkswagen Werk in Zwickau bereitet sich darauf vor. Aktuell baut man die letzten Roboter auf und fährt die Montage ein.

Volkswagen stellt in Zwickau erstmals schrittweise eine komplette Autofabrik von 100 Prozent Verbrennungsmotor auf 100 Prozent „E“ um. Der Umbau in Richtung Elektro läuft bereits seit Anfang 2018 und soll bis Ende 2020 vollständig abgeschlossen sein. Auf dem Werksgelände entstehen insgesamt 12 neue Gebäude sowie Hallenteile.

Neue Ära

„Mit dem Produktionsstart des ID.3 im November bricht für Volkswagen eine neue Ära an – vergleichbar mit dem ersten Käfer oder dem ersten Golf. Wir liegen mit unseren Umbaumaßnahmen voll im Zeitplan. Zwickau wird mit dem ID.3 zum echten Vorreiter in Sachen E-Mobilität“, so Thomas Ulbrich, Markenvorstand für Elektromobilität bei Volkswagen.

Zwickau ist aus Sicht des Volkswagenkonzerns auf dem Weg zum größten und leistungsfähigsten E-Auto-Werk Europas. Insgesamt investiert Volkswagen rund 1,2 Milliarden Euro in die Transformation des Standorts. Rund 800 Millionen Euro wurden davon bereits umgesetzt. Insgesamt 8.000 Mitarbeiter bereiten sich in Zwickau auf den Start in das E-Zeitalter vor.

