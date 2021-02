VW – ID.3 Pure endlich bestellbar

Die lange erwartete Einstiegsversion des VW ID.3 Pure ist jetzt endlich bestellbar. Mit einer 45 kW/h Batterie, Performance Upgrade. Und mit 110 kW/150 PS maximaler Leistung sowie bis zu 351 Kilometer Reichweite. Erhältlich ist er ab unter 30.000 Euro. Abzüglich möglicher Förderungen und Boni. Der heckbetriebene ID.3 ist in drei Batteriegrößen – 45 kW/h, 58 kW/h und 77 kW/h – zu haben. Und in drei maximalen Leistungsstufen – 107 kW/145 PS, 110 kW/150 PS sowie 150 kW/204 PS. Mit WLTP-Reichweiten von 324 bis zu 549 Kilometer.

Ausstattungsmäßig ist der neue ID.3 Pure mit Performance Upgrade in drei Versionen erhältlich. Als Basis, City oder Style. In Serie gibt VW dem ID.3 eine großzügige Komfortausstattung mit. Standardmäßig sind unter anderem folgende Features an Bord. Ambientebeleuchtung mit zehn Farben, Automatische Distanzregelung ACC „stop & go“ mit Geschwindigkeitsbegrenzer. Weiters die Klimaanlage „Climatronic“, ein Notrufsystem und Center-Airbag. Und das Navigationssystem Discover Pro mit DAB+-Tuner und zwei USB-C-Schnittstellen. Oben drauf noch die Online-Dienste von „We Connect Start“.

Alle ID.3 Modelle sind in Österreich förderfähig. Sie können bei Vorliegen der sonstigen Fördervoraussetzungen den Höchstfördersatz von 5.000 Euro brutto für E-Fahrzeuge erhalten. Darin enthalten: 2.000 Euro brutto E-Mobilitätsbonus von Volkswagen.

Unternehmer aufgepasst

Der VW ID.3 Pure ist endlich bestellbar – mögen sich auch viele Unternehmer denken. Denn der Investitionsbonus für Unternehmer und Firmen ist bis Ende Mai verlängert. Voraussetzung: eine Registrierung des Kunden bis Ende Februar 2021. Die Kaufvertrags-Unterzeichnung kann dann bis Ende Mai erfolgen. Der Investitionsbonus setzt sich zusammen aus der E-Mobilitätsförderung bis zu 4.000 Euro netto (2.000 Euro Importeur, 2000 Euro staatlich). Plus 14 % staatlicher Investitionsprämie. Beim ID.3 Pure Basis ergibt das einen Kaufpreis von ab 19.944,34 Euro netto.

