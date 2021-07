VW ID 3 und ID 4 mit Over-the-Air-Updates

VW sorgt mit regelmäßigen-Over-the-Air-Updates in ID 3 und ID 4 permanent für aktuelle Software. Nach Eigenaussagen ist man damit der erste und bisher einzige Volumenhersteller, der diese Technologie für Kunden in der Breite verfügbar macht. Den Auftakt bildet der ID 3. Kunden des so genannten „First Movers Club“ erhalten den neuen Softwarestand „ID.Software 2.3“.

Das Update enthält Anpassungen und Verbesserungen rund um Bedienung, Performance und Komfort. Es beinhaltet unter anderem erweiterte Funktionalitäten des ID Light. Eine optimierte Umgebungserkennung und dynamische Fernlichtregulierung. Außerdem eine verbesserte Bedienbarkeit und Designanpassungen des Infotainmentsystems. Nicht zuletzt Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

Die Updates gelangen über mobilen Datentransfer direkt auf die zentralen Hochleistungsrechner des Autos. VW Over-the-Air-Updates für alle ID 3, ID 4 und ID 4 GTX Kunden folgen. Künftig bringt Volkswagen die Software seiner Elektrofahrzeuge alle zwölf Wochen auf den neuesten Stand.

