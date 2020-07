VW – ID.3 verbindlich bestellbar

Der endgültige Zeitplan für den Start der ID. Familie von Volkswagen steht fest: Ab dem 27. Juli kann in Österreich limitierte 1st Edition des ID.3 verbindlich bestellt werden. Als Dank für ihre Loyalität zur Marke eröffnet Volkswagen für alle Frühbucher, die ihren ID.3 1st nun so schnell wie möglich bekommen wollen, den 1st Mover Club. Die Auslieferung des ID.3 1st an die „First Mover“ beginnt Anfang September.

Mitgliedschaft im exklusiven ID.3 1st Mover Club

Mit der Öffnung dieser Community bietet Volkswagen einen Erfahrungsaustausch unter allen ID 1st-Movern und auch einen direkten Draht zu Volkswagen. Zum einen wird so direkt auf Kundenfragen eingegangen, zum anderen werden die gesammelten Alltagserfahrungen und Hinweise der ID.3 Erstfahrer für die Weiterentwicklung genutzt. Als Dankeschön erhalten 1stMover bei Finanzierung über die Porsche Bank 3 Monatsraten kostenfrei oder bei Barzahlung Winterkompletträder geschenkt.

ID.3 1st – die limitierte Launch-Edition

Die Erstauflage des ID.3 verfügt über die mittlere 58-kWh-Batterie. Angetrieben wird er von einem Elektromotor an der Hinterachse. Dieser leistet 150 kW und liefert ein maximales Drehmoment von

310 Newtonmetern. So beschleunigt der ID.3 ohne Schalten in 3,4 Sekunden auf 60 km/h – Fahrspaß serienmäßig. Er kommt mit einem Ladeguthaben für ein Jahr inklusive und wird in zwei festen Konfigurationen angeboten, die auf typische Kunden-wünsche abgestimmt sind.

Die Plus Version startet preislich in Österreich ab 41.690,–* Euro. Sie verfügt über eine Rückfahrkamera und das schlüssellose Zugangssystem „Keyless Access“. Im Innenraum hat er außerdem eine Mittelkonsole, die mit zwei zusätzlichen USB-C-Anschlüssen hinten ausgestattet ist. Außen gehören getönte Scheiben, das Exterieur-Style-Paket in Silber, LED-Matrix-Scheinwerfer, LED Rückleuchten mit dynamischer Wischfunktion und 19-Zoll-Leichtmetallräder zum Ausstattungsumfang.

In der Top-Version, der Max, ab 45.950,–* Euro erhältlich, gehören zusätzlich das Head-up-Display (AR), ein großes Panoramadach und 20-Zoll-Leichtmetallräder zum Ausstattungsumfang. Hinzu kommen der Fahrassistent „Travel Assist“ inklusive Spurwechselassistent „Side Assist“ und „Emergency Assist“ sowie die Telefonschnittstelle „Comfort“ mit induktivem Laden. Abgerundet wird der Max durch komfortable Sitze inkl. elektrischer Einstellung der Vordersitze mit Massagefunktion. Auf Wunsch ist eine optionale Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung erhältlich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp