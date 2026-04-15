VW ID 3 wird zum Neo

VW ID 3 wird zum Neo – 2019 brachte Volkswagen als erstes komplett neu entwickeltes Elektroauto den kompakten ID 3 auf den Markt. Nach sechs Jahren und rund 628.000 produzierten Fahrzeugen kommt nun der in der Grundform erhalten gebliebene Nachfolger ID 3 Neo auf den Markt.

Die neue Modellgeneration unterscheidet sich von dem Ur-Modell vor allem durch die neu gestaltete Frontpartie, mit der die neue Volkswagen-Designsprache „Pure Positive“ samt neuem Lichtdesign mit einem durchgehenden Lichtband und beleuchteten Markenzeichen übernommen wird.

Innen & außen

Im Innenraum spendierten die Wolfsburger Kreativen um den Chefdesigner der Marke und des Konzerns Andreas Mindt ein vollkommen neu konzipiertes Cockpit mit aufgewerteten Materialien, die aus den höheren Klassen des Konzerns übernommen wurden. Beim Ur-ID-3 war die nicht unbedingt überzeugende Kunststofflandschaft stets ein Kritikpunkt. Damit ist nun Schluss. Im ID 3 Neo gibt es auch neue Bedienelementen, zu denen auch Tasten und Regler für die meistgenutzten Einstellungen gehören. Auch hier hat VW auf Kritik reagiert. Das Lenkrad wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet und besitzt nun einen oben und unten abgeflachten Kranz mit deutlich gegliederten Tastenfeldern.

Das neue, von Volkswagen „Innovision“ getaufte Infotainmentsystem teilt sich in einen 10,25 Zoll – 26,0 cm großen Bildschirm und einen 12,9 Zoll (32,8 cm) messenden zentralen Monitor auf. Volkswagen verspricht eine leichte und intuitive Bedienung. Auch bei den anderen Modellen der ID-Familie ist nun Innovision an Bord, über das sich auch verschiedene Services freischalten lassen.

Antrieb & Reichweiten

Der Antrieb des kompakten Modells wurde neu entwickelt und besitzt nun ein erhöhtes Drehmoment und gegenüber den bisher eingesetzten Motoren einen geringeren Verbrauch. Zum Verkaufsstart kommt der ID 3 in den Ausstattungsversionen Trend, Life und Style zu den Kunden.

Zur Wahl stehen drei Leistungsstufen: Die Basis-Variante wird von einem 125 kW (170 PS) starken Motor angetrieben, der von einem 50 kWh starken Akku mit Energie versorgt wird. Die Variante mit dem 140 kW (190 PS) nutzt einen 58 kWh starken Energiespeicher, und das 170 kW (231 PS) starke Topmodell wird mit einem 79 kWh leistenden Akku geliefert, der eine Reichweite von bis zu 630 Kilometern (nach WLTP) ermöglichen soll. Die beiden kleineren Akkus können mit maximal 105 kW geladen werden, und bei der Version mit 79 kWh ist eine Ladeleistung von bis zu 183 kW möglich. Die Verbrauchswerte, verspricht Volkswagen, sollen zwischen 13,9 und 15,7 kWh auf 100 Kilometer liegen.

Der ID 3 kommt mit einem vollständigen Assistenzangebot auf den Markt. Zu den neuen Fahrhilfen gehört der weiterentwickelte Connected Travel Assist mit optionaler Ampelerkennung. Wie bei einem Smartphone können Apps direkt im Auto geladen werden. Die Ausstattung lässt sich durch zahlreiche Optionen erweitern. Dazu gehören ein Augmented-Reality-Head-up-Display sowie ein großes Panoramadach, ein Audiosystem von Harman Kardon und Vordersitze mit Massage- und Memoryfunktion.

Datencheck VW ID 3 NEO

Antrieb Batteriegrößen (netto) MEB+, Heckantrieb

50 kWh, 58 kWh, 79 kWh

Leistung mit 50 kWh-Batterie 125 kW (170 PS)

Leistung mit 58-kWh-Batterie 140 kW (190 PS)

Leistung mit 79-kWh-Batterie 170 kW (231 PS)

Ladeleistungen DC (max.)

Reichweitenprognose

105 kW (50 und 58 kWh) und 183 kW (79 kWh)

417 km mit 50 kWh

494 km mit 58 kWh

630 km mit 79 kWh