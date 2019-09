VW ID.3 – E-Mobilität für alle

VW ID.3 – E-Mobilität für alle. Volkswagen startet nun in seine elektrische Zukunft. Mitte nächsten Jahres kommt zunächst die Sonderedition „First“ mit drei Ausstattungsvarianten und elektrischen Reichweiten von bis zu 420 Kilometern laut WLTP. Die Batterie verfügt über einen Energiegehalt von 58 kWh. In der Serienversion werden später auch eine kleinere 45-kWh- und eine größere 77-kWh-Batterie mit Reichweiten bis 330 bzw. 550 Kilometern angeboten.

Dank Schnell-Ladefähigkeit lassen sich beim ID 3 „1st“ mit 100 kW Ladeleistung innerhalb von 30 Minuten rund 290 Kilometer Reichweite oder rund 200 km Reichweite für eine Autobahnfahrt nachladen. Der leistet 204 PS (150 kW) und liefert ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern. Damit erreicht der ID 3 First eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Basispreis & Abmessungen

Der Basispreis des Elektro-Volkswagen soll später bei rund 30 000 Euro liegen. Der ID 3 ist mit 4,26 Metern etwa so lang wie ein Golf. Sein Radstand beträgt großzügige 2,77 Meter. Das Leergewicht liegt bei 1,72 Tonnen, die maximale Zuladung je nach Ausstattung zwischen 416 und 541 Kilogramm. Der Gepäckraum fasst 385 Liter. Neben dem Display im Cockpit liefert ein neu entwickeltes, zentral positioniertes Touch-Display mit einer Bildschirmdiagonale von zehn Zoll dem Fahrer alle wichtigen Informationen.

Auf Wunsch werden mittels Augmented-Reality-Head-up-Display alle relevanten Informationen auch direkt auf die Windschutzscheibe projiziert – diese Informationen befinden sich optisch in einem Bereich von drei bis zehn Metern vor dem Fahrzeug. Sämtliche Bedienelemente werden über berührungssensitive Tasten bedient; lediglich die Fensterheber und das Warnblinklicht werden noch mit haptischen Schaltern betätigt. Hinzu kommen eine „Natural Voice“-Sprachsteuerung und natürlich Smartphone-Vernetzung.

MEB Baukasten & Assistenzsysteme

Zu den Assistenzen gehört neben den gängigen Systemen auch eine Einparkhilfe mit Rangierbremsfunktion. Der ID 3 basiert als erster Volkswagen auf dem neu entwickelten Modularen E-Antriebs-Baukasten MEB. Der Elektroantrieb des ID 3 setzt sich in erster Linie aus dem in die Hinterachse integrierten Synchronmotor samt Leistungselektronik und Getriebe, einer im Unterboden angeordneten Hochvolt-Flachbatterie und vorne integrierten Zusatzaggregaten wie Klimakompressor und Lenkgetriebe zusammen.

Die Leistungselektronik wandelt den in der Batterie gespeicherten Gleichstrom DC in Wechselstrom AC für den Antriebsmotor um. Gleichzeitig wird das 12 Volt-Gleichstrom-Bordnetz mit Hilfe eines DC/DC-Wandlers mit Niederspannung versorgt. Die Kraftübertragung vom Motor an die Hinterachse erfolgt über ein Ein-Gang-Getriebe.

Volkswagen legt Wert auf die Feststellung, dass entlang der gesamten Wertschöpfungskette Klima neutral produziert wird. So wird in der Zellfertigung für die Batterie ausschließlich Naturstrom eingesetzt, genau wie in der Komponentenfertigung und anschließend im Karosseriebau, der Lackiererei und der Montage im Werk Zwickau. Dort wird seit 2017 Ökostrom aus Wasserkraftwerken bezogen. Sind dennoch einmal entlang der Lieferkette CO2-Emissionen unvermeidlich, sollen diese durch Investitionen in Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Auf diese Weise will VW den ID 3 CO2-neutral an die Kunden ausliefern. Detailinfos unter www.volkswagen.at

