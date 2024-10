VW ID 7 will 800 Kilometer schaffen

Volkswagen hat in der Schweiz unter der Projektleitung von Felix Egolf, einem Experten für Langstreckenfahrten mit Elektroautos, mit einem ID 7 Pro S 794 Kilometer mit einer Batterieladung zurückgelegt. Das entspricht in etwa der Strecke von Basel nach Emden in Norddeutschland, wo der ID 7 gebaut wird. Dabei lag der durchschnittliche Verbrauch bei 10,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der niedrigste WLTP-Normwert des Modells liegt bei 13,6 kWh, die offizielle kombinierte Reichweite bei 709 Kilometern.

Volkswagen hat in der Schweiz unter der Projektleitung von Felix Egolf, einem Experten für Langstreckenfahrten mit Elektroautos, mit einem ID 7 Pro S 794 Kilometer mit einer Batterieladung zurückgelegt. Das entspricht in etwa der Strecke von Basel nach Emden in Norddeutschland, wo der ID 7 gebaut wird. Dabei lag der durchschnittliche Verbrauch bei 10,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Der niedrigste WLTP-Normwert des Modells liegt bei 13,6 kWh, die offizielle kombinierte Reichweite bei 709 Kilometern.

Gefahren wurde im Alltagsverkehr auf einer ungefähr 81 Kilometer langen Rundstrecke im Großraum Zug, südlich von Zürich. Das Streckenprofil entsprach laut VW einem alltäglichen Fahreinsatz mit Ortsdurchfahrten, Autobahnabschnitten und Überlandstraßen mit hügeligen Übergängen. Acht verschiedene Fahrer saßen an zwei Tagen nacheinander insgesamt fast 16 Stunden hinter dem Steuer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 51 km/h, die angezeigte Restreichweite betrug am Ende zwei Kilometer.

Bereits 2020 und 2021 hatte Felix Egolf als so genannter Hypermiler zwei Rekordfahrten unternommen: Einmal überbot er die theoretische Reichweite des ID 3 Frist vom sächsischen Zwickau nach Schaffhausen mit 531 Kilometern; bei einer zweiten Fahrt mit einer größeren Batterie schaffte er mit einem ID 3 Pro S mit einer Batterieladung 602 Kilometer über 15 Alpenpässe und 13.000 Höhenmeter.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp