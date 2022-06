VW ID Aero – Erste vollelektrische Limousine

Mit dem ID Aero steht die erste vollelektrische Limousine von VW in den Startlöchern. Designskizzen des ID. Aero01 für den chinesischen Automobilmarkt geben einen ersten Blick auf das neue Concept Car frei. Eine E-Limousine mit ausgezeichneter Aerodynamik, elegantem Design und einem großzügigen Raumangebot.

Volkswagen will den ID Aero in der zweiten Jahreshälfte 2023 in China auf den Markt bringen. Die vollelektrische Limousine der oberen Mittelklasse präsentiert man in der kommenden Woche offiziell. Die Version für Europa und Nordamerika wird etwas anders sein und im nächsten Jahr vorgestellt. Die Produktion erfolgt dann im Werk in Emden.

