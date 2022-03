VW ID Buzz: Elektro-Bulli

Geschickt nutzt VW seine E-Offensive und macht mit dem ID Buzz den Sympathieträger VW-Bus zum Elektro-Bulli. Dem Nostalgiker bietet man damit einen Anknüpfungspunkt an die Historie, dem Fruend der „Verkehrswende“ ein neues Elektroauto. Und dem Endkunden ein rundum überzeugendes Fahrzeug. Den Elektro-Bulli soll es in zwei deutlich voneinander abgegrenzten Varianten geben. Als sehr geräumigen Lieferwagen Cargo mit zwei oder drei Sitzen. Und als Familien- und Urlaubsmobil People mit fünf Sitzen.

Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender Volkswagen Pkw: „Der ID. Buzz ist eine echte Ikone für das Elektrozeitalter. Der Volkswagen Bulli stand in den 50er-Jahren für ein neues Gefühl von automobiler Freiheit, Unabhängigkeit und großer Emotion. Dieses Lebensgefühl greift der ID. Buzz auf und überträgt es in unsere Zeit. Emissionsfrei, nachhaltig, vollvernetzt…“

Mit der Entscheidung, einen Retro-Bus auf die MEB-Plattform zu stellen, schafft Volkswagen einen Spagat. Einerseits den Sprung in eine konzeptionell andere Welt. Andererseits den Brückenschlag zu den heißgeliebten Modellen mit Heckmotor. Denn auch beim ID Buzz sitzt der Antrieb hinten. Waren aber die ersten drei Bulli-Generationen mit rasselnden Boxermotoren ausgerüstet, geht der ID Buzz fast lautlos ans Werk.

Zügig und straff

Das Temperament des ID Buzz überzeugte bei einer Prototyp-Fahrt, akzentuiert durch eine überraschend straffe Federung. Der mit bis zu 170 kW schnellladefähige 77-kWh-Akku speist den bekannten 150 kW/204 PS starken Elektromotor, der den Batterie-Bulli relativ zügig bis auf abgeregelte 145 km/h pusht. Das maximale Drehmoment liegt bei 310 Newtonmetern. Rund 500 Kilometer Reichweite nennt VW als Reichweite. Später soll es die People-Variante auch mit längerem Radstand und sieben Sitzen sowie größerem Akku geben. Auch eine GTX-Version mit rund 220 kW/300 PS ist denkbar. Das Cargo-Programm wird dagegen zukünftig mit einer kleineren Batterie nach unten erweitert.

Mit einer Länge von 4,71 Meter, einer Breite von 199 Zentimetern und einer Höhe von 194 Zentimetern ist der Elektro-Bulli VW ID Buzz nicht gerade ein Kompaktwagen. Er sprengt aber auch keinesfalls das Maß des bei Großraumlimousinen und Lieferwagen üblichen. Zahlreiche Kameras und Assistenzsysteme helfen, den E-Bus in dynamischen Grenzsituationen in der Spur zu halten. Aber auch, ihn elegant durch die Stadt und in Parklücken zu zirkeln. Der Wendekreis liegt bei nur 11,1 Metern.

Praktikabler Cargo, fröhlicher People

Vor dem Fahrer erstreckt sich in der Cargo-Version ein sehr praktisch ausgelegtes Cockpit. Mit großen Ablageflächen. Vorne können nach Wunsch zwei Einzelsitze oder Fahrersitz plus Doppelsitzbank rechts montiert werden. Die People-Version hingegen glänzt mit luftigem, farbenfrohem Interieur mit Fauteuils aus Stoff oder Kunstleder. Und mit einem Armaturenbrett, das viele Überschneidungen mit ID 3, ID 4 und ID 5 aufweist. Fond- bzw. Ladeabteil sind über seitliche Schiebetüren und eine große Heckklappe zugänglich. Die können beim Cargo durch seitlich aufschwenkende Flügeltüren substituiert werden. Das Raumangebot kann sich sehen lassen. Bei umgelegter Rückbank passen in den People 2.205 Liter Gepäck, der Stauraum beim Cargo fasst stolze 3,9 Kubikmeter.

Die Markteinführung des VW ID Buzz erfolgt im Herbst.

