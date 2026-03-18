VW ID Unyx 08 China bekommt einen eigenen ID

VW ID Unyx 08 China bekommt einen eigenen ID – Volkswagen hat in Hefei die Produktion seines ersten speziell für China in China entwickelten Modells gestartet. Der voll vernetzte ID Unyx 08 entstand in Kooperation mit Xpeng. Die Entwicklungszeit für das elektrische Full-Size-SUV mit 800-Volt-Technik betrug lediglich zwei Jahre.

Der ID Unyx 08 ist fünf Meter lang, wird in Varianten mit rund 230 kW /313 PS und etwa 370 kW/503 PS erhältlich sein. Die Reichweite liegt bei etwa 700 Kilometern. Noch in diesem Jahr wird ein weiteres VW-Modell der „In China, für China“-Strategie auf den Markt kommen.