VW-Käfer-Treffen in Wels

Zu einem Treffen der VW-Käfer-Fans mit ihren liebgewordenen Fahrzeugen kommt es am Samstag, 28. September, in Wels. Treffpunkt: Porsche Wels im Osten der Stadt an der Bundesstraße 1. Die Teilnehmer sind zu einem Frühstück eingeladen. Anschließend geht es ab ca. 10.30 Uhr zu einer lustigen Rallye, die in der Maxlhaid in Wels mit der Siegerehrung endet. Ziel des Zusammentreffens ist auch ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch.

Startberechtigt sind sämtliche Käfer-Modelle aller Baujahre, VW Bulli (Kastenwagen, Pritschenwagen, Kleinbusse). Außerdem die VW Modelle 181 und historische VW Typen der letzten Jahrzehnte auf VW Käfer Basis, sowie alle Heckmotorgetriebenen VW Typen (Variant u.ä.)

Veranstalter ist die Moser Medien Group Austria in Kooperation mit Porsche Wels. Tel.-Info unter 0676-84146613 (Daniela Hager). Anmeldung zur Rallye via Mail an m.zwirchmair@mmga.at

