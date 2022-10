VW-Konzern: 25 % Umsatzplus bei E-Autos

Der VW-Konzern hat in den ersten drei Quartalen ein Umsatzplus von 25 % bei E-Autos. In absoluten Zahlen sind das 366.400 reine Elektroautos. Und damit 25 % mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Der Löwenanteil entfiel mit 122.600 Stück auf die beiden verwandten Modelle ID 4 und ID 5. Es folgt der VW ID 3 (45.500 Einheiten) vor dem Skoda Enyaq iV (36.900 Fahrzeuge) und dem Audi e-Tron (36.400 Stück). Dahinter liegen der Q4 e-Tron, der ID 6, der Porsche Taycan und der Cupra Born. Die kamen auf Auslieferungen zwischen 29.700 und 17.500 Einheiten.

Der Anstieg ist vor allem der großen Nachfrage in China zu verdanken. Die hat sich mit 112.700 BEV-Modellen mehr als verdoppelt (plus 139,3 Prozent). In den USA stiegen die E-Verkäufe im bisherigen Jahresverlauf um knapp sechs Prozent auf 28.900 Fahrzeuge. In Europa um ein Prozent auf 211.900 Stück. In den restlichen Märkten nahmen die Auslieferungen um 46,8 Prozent auf 12.800 batterieelektrische Fahrzeuge der Konzernmarken zu. (aum)

