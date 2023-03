VW-Konzern: Gigafabrik in Kanada

Der VW-Konzern errichtet in Kanada seine erste Gigafabrik zur Batterieproduktion außerhalb Europas. Betreiben soll sie die Unternehmenstochter PowerCo. Die Batteriefabrik in St. Thomas in Ontario soll 2027 in Betrieb gehen. Die dort gefertigten Einheitszellen sind für die Fahrzeuge in der Region gedacht.

So fährt VW gerade die Produktion des ID 4 im US-Werk Chattanooga hoch. Zudem baut der Konzern ab 2026 SUV und Pick-ups seiner neuen Marke Scout in Columbia. Angestrebt ist eine Jahreskapazität von 200.000 Einheiten. Die beiden mexikanischen Werke in Puebla und Silao werden erweitert und ebenfalls ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts batterieelektrische Fahrzeuge produzieren. Und sie sollen möglicherweise auch Komponenten wie etwa Elektromotoren montieren. (aum)

