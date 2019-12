VW macht Qatar autonom

Volkswagen macht ab 2022 Qatar autonom. In der Hauptstadt des Emirats Qatar wird es erstmals eine Flotte mit autonom fahrenden Shuttles und Buslinien geben.

Darauf einigten Vertreter von Volkswagen und der Qatar Investment Authority (QIA) in der Vereinbarung „Project Qatar Mobility“, die sie unterzeichneten. Die Zusammenarbeit umfasst Scania, Moia und Autonomes Intelligent Driving. QIA und VW werden zusammen die Entwicklung der physischen und digitalen Infrastruktur erarbeiten, um eine Flotte an selbstfahrende Fahrzeugen in das vorhandene öffentliche Verkehrsnetz zu integrieren. Geplant sind 35 autonom fahrende ID-Buzz-AD-Elektoshuttles von VW Nutzfahrzeuge (VWN), welche bis zu vier Fahrgäste in teilfixierten Routen im Bereich Westbay befördern. Weiters sollen zehn Busse von Scania größere Gruppen befördern können.

Die für den Betrieb erforderlichen SDS-Kenntnisse (Self Driving System) und eine App stellen die Geschäftsbereiche Aid und Moia vom VW-Konzern bereit. Somit arbeiten erstmals vier Marken und Gesellschaften des Konzerns Bereich urbane Mobilität zusammen. Erste Tests beginnen voraussichtlich 2020, ab 2021 soll der Probebetrieb aufgenommen werden. VWN ist innerhalb des Projektes verantwortlich für autonomes Fahren, Mobility-as-a-Service und Transport-as-a-Service. Erste Anwendungsszenarien für diese Gebiete sind im gewerblichen Sektor geplant. Zukünftig werde VWN daher auch entsprechende Spezialfahrzeuge wie Robo-Taxis entwickeln und produzieren.