VW Museum – 70 Jahre Bulli-Republik

Das Automuseum von Volkswagen rückt in diesem Jahr Transporter und Allrad-Fahrzeuge in den Blickpunkt.

Am 18. März startet in Wolfsburg die Ausstellung „70 Jahre Bulli-Republik“. In der zweiten Jahreshälfte stehen Allradfahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern im Fokus. Im vergangenen Jahr besuchten 26.358 Menschen die Autoschau. Großer Beliebtheit erfreute sich die Ausstellung über den Generationswechsel vom Käfer zum Golf. Der Übergang sei keinesfalls eine gerade Linie, sondern ein geschlungener Pfad gewesen, stellte Museumsleiter Eberhard Kittler fest. Erfreut ist er über das Interesse der jungen Generation an klassischen Autos: „Ein Drittel aller Besucher ist unter 30 Jahre.

Unter großem Interesse hat das AutoMuseum 2019 die kleine exklusive Sonderschau „Ducati. Die großen Sport-Zweizylinder“ eröffnet. Die Hommage an die Marke und ihre Entstehungsgeschichte hielt der Leihgeber selbst. Ducati begann ursprünglich als Hersteller von Radios. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg widmete man sich – dann aber ausschließlich – dem Motorradbau. Die Entwicklung der zweizylindrigen Maschinen begann Anfang der 1970er Jahre mit der 750 S. Ein solches Modell ist in der Ausstellung vertreten und wurde während der Eröffnung eigens für das Publikum angelassen, ebenso vier weitere Bikes bis hin zum aktuellsten Modell der Ausstellung, der 1299 R Panigale – und dies stets unter großem Beifall der Gäste.

