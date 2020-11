VW Nutzfahrzeuge – Entwicklungsspitze neu

Bei VW Nutzfahrzeuge hat sich die Entwicklungsspitze neu konstituiert. Kai Grünitz, 43, ist neuer Entwicklungsleiter bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Christian Senger, 46, übernimmt die Entwicklungsabteilung Autonomes Fahren und MaaS/TaaS (Mobility-/Transportation-as-Sercice). Beide arbeiten inhaltlich und organisatorisch sehr eng zusammen. Sie übernehmen die Aufgaben von Alexander Hitzinger, der zu Audi wechselte.

Grünitz ist seit 24 Jahren im VW-Konzern in verschiedenen Funktionen in der Entwicklung und im Management tätig. 2012 kam er zu Volkswagen Nutzfahrzeuge und verantwortete das Thema Unternehmensplanung. Zwei Jahre später übernahm der Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur die Leitung Mechatronische Fahrwerksysteme. Und in der Folge weitere Funktionen in der Nutzfahrzeugentwicklung.

Christian Senger ist ebenfalls Maschinenbau-Ingenieur. Bisher leitete er als CEO die Car-Software-Organisation. Zuvor leitete er die Baureihe e-Mobility der Marke VW. Vor seiner Tätikeit für Volkswagen war Senger in verschiedenen Unternehmen tätig. Unter anderem leitete er den Bereich Systems & Technology der Continental Automotive GmbH. Und den Bereich Produktkonzepte, Energiemanagement sowie Entwicklung Gesamtfahrzeugkonzepte der i-Baureihen bei BMW.

