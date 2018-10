VW Nutzfahrzeuge – Neue Werksleitung

Die Volkswagen Nutzfahrzeug Werke in Hannover und Września bekommen jeweils eine neue Werksleitung. Christiane Engel (51) ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 neue Leiterin des Volkswagen-

Nutzfahrzeuge-Werks in Września (Polen). Bisher war sie bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Leiterin Arbeitsorganisation und Industrial Engineering. Sie folgt auf Ralf Nitzschke, der die strategischen Projekte „Kooperationen für Volkswagen Poznań“ leiten wird.

Im Stammwerk tut sich ebenfalls was

Zeitgleich ist auch ein Wechsel an der Spitze des Nutzfahrzeugwerks in Hannover erfolgt. Neuer Leiter des Werks ist seit 1. Oktober Thomas Hahlbohm (50), bisher Leiter Standortplanung und Werktechnik am Standort Hannover. Er folgt in dieser Funktion auf Udo Hitzmann, der in den Ruhestand wechselt. (ampnet/deg)

