VW Passat – Viel neue Technik im Mittelklasse-Champion

Volksagen „demokratisiert seine Flotte weiter. Im Update des Mittelklasse-Champions VW Passat findet sich viel neue Technik. Die Wolfsburger heben damit ihren Bestseller – an die 30 Millionen verkaufter Exemplare bisher – auf das Niveau des Flaggschiffs Touareg.

Vorweg: Auch der neue Passat bleibt seinen Prinzipien treu. Außen gibt es zwar neu gestaltete Front- und Heckstoßfänger und den mittigen Schriftzug am Heck. Auch die neuen LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlichter, LED-Nebelscheinwerfer und LED-Rückleuchten geben ihm ein charakteristisches Lichtdesign. Unterm Blech allerdings sorgt modernste Technik für Konnektivität, Sicherheit und Komfort. Die hat mit einigen Neuerungen aufzuwarten.

Viel Technik

So wird in Zukunft „IQ.Drive“ alle Systeme in Richtung zum autonomen Fahren bündeln. Dazu gehört unter anderem der „Travel Assist“. Damit bewegt man der Passat im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 210 km/h teilautomatisiert. Auch gesehen: das kapazitive Lenkrad. Es registriert die Berührungen durch den Fahrer und wird so eine interaktive Schnittstelle zu allen Assistenz-Systemen. Im Travel Assist übernimmt die automatische Distanzregelung ACC die Längsführung und das Spurführungssystem Lane Assist die Querführung.

Außerdem werden für den Passat nach dem Touareg die neuen „IQ.Light – LED-Matrixscheinwerfer“ zu haben sein. Sie bieten sich unter anderem eine interaktive Lichtsteuerung für komfortablere und sicherere Nachtfahrten.

Infotainment

Und beim neuen Passat geht auch die dritte Generation des Modularen Infotainmentbaukastens MIB3 an den Start. „App Connect“ bietet die kabellose Integration von iPhone-Apps an. Serienmäßig mit integrierter Online-Connectivity-Unit samt SIM-Card ausgestattet, ist der Passat immer online. Damit erschließen sich unter anderem neue Technologien und Angebote. Musik-Streaming-Dienste, Internet-Radio, die Nutzung der Web-App-Technologie und eine natürliche Sprachbedienung. Smartphones werden sich in einen mobilen Schlüssel zum Öffnen und Starten des Passat verwandeln lassen. „Volkswagen We“ ist eine digitale Plattform, die Mobilitätsdienstleistungen bündeln, einfach anbieten und liefern kann.

Motoren

Den Plug in-Hybrid Passat GTE bietet VW mit deutlich größerer elektrischer Reichweite an. Die liegt bei 55 km im neuen WLTP-Zyklus. Gleichzeitig erreicht der GTE mit seiner Kombination aus E-Maschine und effizientem Turbobenziner 218 PS/160 kW Systemleistung. Die Motorenpalette besteht Motoren aus zwei Benzinern (1.5 TSI 110 kW/150 PS und 2.0 TSI 140 kW/190 PS). Weiters: drei Dieselmotoren (1.6 TDI 88 kW/120 PS, 2.0TDI Evo 110 kW/150 PS und 2.0 TDI 140 kW/190 PS). Darüber kann man, allerdings nur im Variant noch ein 2.0 mit 176 kW/240 PS ordern. Alle Motoren entsprechen der Euro 6d-TEMP Abgasnorm.

Die adaptive Dämpferregelung DCC ist auch für den Passat verfügbar. Neu ist dabei, dass die Dämpfung stufenlos mit erweitertem Einstellspektrum regel- und abspeicherbar ist. Bisher gab es nur einzelne Stufen. Der neue Passat kommt im Oktober.

