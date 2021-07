VW Polo GTI – Sportlicher Kleiner

Der Polo GTI – sportlicher Kleiner VW – rollt auf die Straßen. präsentiert den neuen Polo GTI. Die sportliche Speerspitze des Bestsellers ist bereits seit 1998 ein GTI. Er baut wie die bereits vorgestellte sechste Generation auf dem modularen Querbaukasten MQB. Erstmals soll er auch teilautomatisiertes Fahren ermöglichen. Der optionale Travel Assist übernimmt dann bis 210 km/h das Lenken, Bremsen und Beschleunigen.

Motor und Fahrwerk

Für den Antrieb sorgt ein 2,0-Liter-TSI mit dualem Einspritzsystem. Der leistet jetzt 152 kW/207 PS. Damit erreicht er 240 km/h Spitze. Mit einen Drehmoment von 320 Newtonmeter zwischen 1.500 und 4.500 Touren sprintet er mit serienmäßigem 7-Gang-DSG aus dem Stand in 6,5 Sekunden auf Tempo 100.

Wie jeder GTI kommt der VW Polo GTI, als sportlicher Kleiner, standardmäßig mit einem Sportfahrwerk. Das legt die Karosse um 15 Millimeter tiefer. Optional gibt es ein „Sport Select“-Fahrwerk mit schaltbaren Dämpfern und größer dimensioniertem Stabilisator an der Vorderachse. Dazu bietet die serienmäßige Fahrprofilauswahl die vier Modi Eco, Individual, Normal und Sport.

GTI-Merkmale & Neues

Auch die neuen LED-Matrixscheinwerfer und eine illuminierte Kühlergrill-Querspange als Tagfahrlicht-Ergänzung gehören zur Serienausstattung. Auffälligster optische Hingucker: neu gestaltete LED-Rückleuchten mit animiertem Brems- und Blinklicht am Heck. Neben einem spezifischen Stoßfänger bleibt das rote GTI-Logo im Kühlergrill. Außerdem die Lüftungsgitter in Wabenstruktur und der umlaufende rote Zierstreifen oberhalb der LED-Tagfahrlichtleiste. Die charakteristischen Insignien des sportlichen Kleinen VW Polo GTI. Das gleiche im Innenraum, mit roten Kontrastnähten im serienmäßigen Multifunktions-Sportlederlenkrad. Ferner an der Schalthebelverkleidung und den Sitzaußenflächen. Typische GTI- Merkmale. Das Gepäckraumvolumen: 351 Liter.

Der neue Polo GTI ist in fünf Farben zu haben. Drei davon optional mit einem kontrastierenden schwarzen Dach kombinierbar. Serienmäßig sind 17-Zoll-Leichtmetallräder montiert. Gegen Aufpreis auch 18-Zöller.

