VW – Schnellladesäulen mit Energiespeicher

VW zeigt in Genf die seriennahe Designstudie seiner Schnellladesäulen mit Energiespeicher. Angeschlossen oder auch unabhängig vom Stromnetz kann man bis zu vier E-Fahrzeuge gleichzeitig laden. Zwei davon via DC-Schnellladen. Ab 2020 startet die Serienproduktion am Standort Hannover. Die ersten flexiblen Schnellladesäulen stellt VW noch im ersten Halbjahr 2019 in Wolfsburg auf.

Powerbank

Die Schnellladesäule funktioniert nach dem Prinzip einer Powerbank. Die Ladekapazität liegt bei bis zu 360 Kilowattstunden. Mit einer Ladeleistung von 100 Kilowatt kann man die E-Fahrzeuge in kürzester Zeit aufladen. Unterschreitet der Energieinhalt des Batteriesatzes einen definierten Wert, wird die entleerte Ladesäule gegen eine geladene getauscht. Schließt man sie fest an das Stromnetz an, lädt sich das Batteriepack permanent eigenständig nach.

Beim Laden der Säule mit regenerativ erzeugtem Strom ermöglicht die neue Ladesäule das Zwischenspeichern von nachhaltigem Strom. Technisch basiert die Ladesäule auf dem Batteriepaket des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des VW-Konzerns.

