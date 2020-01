VW – T-Cross wird leistungsstärker

Der T-Cross von Volkswagen erhält seine bislang leistungsstärkste Motorisierung: Der kleine SUV kann jetzt mit einem 1,5 Liter TSI mit 110 kW/150 PS bestellt werden. Damit ergänzt das neue Aggregat das bisherige Motorenprogramm des T-Cross um eine besonders sportliche Variante.

Seine Kraft setzt der T-Cross nicht nur dynamisch, sondern auch effizient in Vortrieb um und gibt sich mit einem kombinierten Verbrauch von 6,4 – 7,4 Litern pro 100 Kilometer zufrieden. Der neue Motor weist ein maximales Drehmoment von 250 Nm bei 1500 bis 3500 U/min auf. So beschleunigt der T-Cross in 8,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Das leistungsstärkste Aggregat für den T-Cross ist ausschließlich mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) erhältlich.

Der T-Cross mit der neuen Top-Motorisierung ist ab 25.690,–* Euro erhältlich.

