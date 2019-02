VW T-Roc mit 300 PS

Der VW T-Roc mit 300 PS wird das sportliche Top-Modell der T-Roc-Baureihe. Es debütiert auf dem Genfer Autosalon (5.- 17.3.). Für Sportlichkeit und Dynamik sorgen beim 300 PS VW T-Roc R ein Sportfahrwerk samt Fahrzeugtieferlegung. Das Ganze in Kombination mit einem Vierzylinder-TSI-Motor.

Das TSI-Aggregat mit zwei Litern Hubraum leistet 221 kW/300 PS. Es liefert ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Der Sprint von null auf 100 km/h ist in 4,9 Sekunden erledigt. Die Höchstgeschwindigkeit: elektronisch abgeriegelte 250 km/h. Der Allradantrieb „4Motion“ und das 7-Gang-DSG-Getriebe sind Serie.

Der VW T-Roc R ist serienmäßig mit Progressivlenkung ausgestattet. Er steht auf 18-Zoll-Rädern. Optional sind 19 Zoll große Leichtmetallfelgen in „Dark Graphite matt“ erhältlich.

Für sportliche Fahrer bietet Volkswagen einen Lauch-Control- und einen Race-Modus an. Das Stabilitätsprogramm ESC lässt sich manuell abschalten. Außen hat der VW T-Roc R einen eigenständigen Look am Kühlergrill. Außerdem: in Wagenfarbe lackierte Stoßfänger. Am Heck demonstrieren doppelflutige Abgasanlagen links und rechts seine Power.

Der Diffusor trägt eine Kontrastfarbe zum Wagen. Das „R“-Logo ziert die seitlichen Einstiegsleisten, den Kühlergrill und die Fahrzeugseiten. Im Innenraum findet sich das Logo auf den Rückenlehnen der Sitze wieder. Edelstahl-Pedalerie und ein lederbezogenes Multifunktions-Sportlenkrad runden das Interieur des VW T-Roc R ab.

