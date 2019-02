VW T6.1 – Digitales Update

Der Name ist Programm. Versteht doch sich der neue VW T6.1 als digitales Update des Vorgängers T6. Durch die Umstellung auf eine elektromechanische Lenkung, halten neue Assistenzsysteme Einzug im VW T6.1. Außerdem wird ABT das Motorenprogramm der 2.0 Liter TDI-Aggregate durch eine rein elektrische Variante ergänzen.

Design-Details

Außen sieht man dem „Update“ der T-Baureihe die Modellpflege vor allem vorne an. Der Kühlergrill nimmt mehr Raum ein. Er erhält eine Doppelchromleiste. An den Scheinwerfern mit LED-Tagfahrlicht wurde eine Chromleiste mit Seitenblinker und Modellschriftzug angebracht. Innen gibt es ein neu designtes Armaturenbrett, das den VW-Premium-Brüdern nachempfunden ist. Die Zielsetzung ist, neue Spannung in den VW T6.1 zu bringen.

Assistenten

Zu den neuen Assistenzsystemen gehört der serienmäßige Seitenwindassistent. Er stabilisiert den VW T6.1 automatisch. Ebenfalls an Bord: das Spurhaltesystem „Lane Assist“.

Es registriert markierte Fahrbahnbegrenzungen und hält den T6.1 automatisch in der Spur. Das Ein- und Ausparken vereinfacht der „Park Assist“. Aktiviert, fädelt sich der T6.1 automatisch ein und aus, der Fahrer muss nur Gaspedal und Bremse bedienen. Der Flankenschutz im T6.1 ist adaptiert. Er reduziert mit rund um den Wagen verteilten Ultraschallsensoren das Beschädigungs-Risiko.

Motoren

Der T6.1 wird zum Marktstart mit 2,0-Liter-Turbodieselmotoren angeboten. Die neue Grundmotorisierung leistet 90 PS. Eine Leistungsstufe höher entwickelt der 2.0 TDI 110 PS. Übernommen werden vom Vorgänger der 2.0 TDI mit 150 PS und ein 2.0 TDI Biturbo mit 199 PS. Den 150-PS-TDI kann man optional mit einem DSG und 4Motion bestellen. Die 199-PS-Topversion ist serienmäßig mit DSG bestückt. Optional: der Allradantrieb.

E-Version

Über eine Kooperation mit dem Partner ABT wird es den T6.1 auch als E-Mobil geben. Mit einer Leistung von 112 PS und Batteriekapazitäten von wahlweise 38,8 kWh oder 77,6 kWh kann man Reichweiten über 400 km (NEFZ) erzielen.

