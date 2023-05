VW Touareg: Flaggschiff mit Update

VW hat sein Flaggschiff Touareg mit einem Update versehen. Das teuerste und anspruchsvollste Volkswagen-Modell erhält neuen Schliff. Die Änderungen sind diskret, aber wirkungsvoll. Einst hatte der Touareg gemeinsam mit dem Phaeton die Marke auf Augenhöhe mit Premium-Herstellern positioniert. Dieser Geist spiegelt sich auch im neuen Touareg wider.

Von außen tritt der neue Touareg zurückhaltender und weniger anspruchsbetont auf. Der Vorgänger hatte mit Blick auf den chinesischen Markt eine chrombeladene Frontpartie. Die kam aber dort nicht so gut an wie erwartet. Das Heck profitiert durch einen horizontalen Leuchtstreifen, mittlerweile bei vielen Marken und Modellen anzutreffen. Mit weniger Lametta als bisher wirkt der Touareg gleich viel eleganter, und zwar in allen Varianten. Dazu passen die neuen, sehr modernen Felgendesigns.

Leuchtendes Logo

Erstmals ist auch das Markenlogo beleuchtet. Was bisher wegen abstruser EU-Vorschriften verboten war, ist endlich genehmigt. Und Volkswagen profiliert sich als Vorreiter des neuen Trends. Die optionalen HD-Matrix-Scheinwerfer mit vielfältigen Lichtfunktionen gehören zum besten, was derzeit zu bekommen ist. Und das vormals optionale, großzügig verglaste „Innovision“-Cockpit gehört jetzt zur Serienausstattung. Ein neuer Sensor für Dachlasten erlaubt es, die Eingreifschwelle der Assistenzsysteme weiter herauszuschieben. Leider ist die sehr effektive Wankstabilisierung ausgerechnet bei den schweren Hybriden weiterhin nicht erhältlich.

Motoren

Es gibt in Europa fünf Antriebe für den Touareg. Alle mit 3,0-Liter-V6-Motoren. Die sehr sparsamen, sauberen Diesel leisten 170 kW/231 PS oder 210 kW/286 PS. Der weniger sparsame V6-Ottomotor kommt auf 250 kW/340 PS. Und dann gibt es noch zwei Plug-in-Hybride, die auf der Ottomotor-Variante basieren. Sie leisten 280 kW/381 PS und im Touareg R 340 kW/462 PS.

Interessanterweise beschleunigt die 381-PS-Version schlechter als der reine 340-PS-Benziner, und beide Hybrid-Modelle müssen Einbußen beim Kofferraumvolumen hinnehmen. Nicht mehr zurückgekehrt beim Flaggschiff mit Update VW Touareg ist leider der sensationelle V8 TDI. Mit dem erzielte der Touareg vor dem Facelift kurzzeitig unerreichten Antriebskomfort und sehr niedrige Verbrauchswerte.

Alle Touareg sind mit einem achtstufigen Wandlerautomaten ausgerüstet, die Kraft wird auf alle vier Räder übertragen. Der Vorverkauf des neuen Touareg startet in Österreich voraussichtlich Ende Juli, die Markteinführung voraussichtlich im Oktober 2023. (aum)

