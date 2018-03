VW – Touareg-Premiere in Salzburg

VW – Touareg-Premiere in Salzburg. Der neue VW Touareg, das Flaggschiff der Marke Volkswagen feiert seine Österreich-Premiere nahezu zeitgleich mit der Weltpremiere auf der Automesse Salzburg.

Schauspielstar Tobias Moretti, seit drei Jahren Volkswagen-Markenbotschafter, kam zur Premiere nach Salzburg und enthüllte den Touareg zur Eröffnung der Salzburger Automesse gemeinsam mit Mag. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer der Porsche Austria GmbH & Co OG und der Porsche Konstruktionen KG. Der Tiroler gestaltete bereits in der Vergangenheit einen aufsehenerregenden TV-Spot für den VW Amarok, in dem er selber auch die Hauptrolle spielte.

„Leading the Way“ – Tobias Moretti und der neue Touareg

Der eine ein renommierter Schauspielstar, der andere einer der beliebtesten Oberklasse-Offroader Österreichs und neuestes Highlight von Volkswagen: Tobias Moretti und der neue VW Touareg – eine ideale Starbesetzung.

Mag. Wilfried Weitgasser über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Wir können uns keinen besseren Markenbotschafter für Volkswagen als Tobias Moretti vorstellen. Er verkörpert die Markenwerte von Volkwagen perfekt und harmoniert auch wunderbar mit unserem neuen Touareg. Sowohl Moretti als auch der neue VW Touareg sind sicherer Garant für einen charakterstarken Auftritt und begeistern durch Charisma und Vielseitigkeit.“

Moretti: „Ich freue mich, als erster Österreicher den Touareg heute zu sehen und schon bald zu fahren. Der Touareg ist für viele Einsatzbedürfnisse das ideale Fahrzeug, für mich sowieso. Ich bin ein großer Fan von Volkswagen, von der unprätentiösen Art, der hohen Qualität und dem ökologischen Anspruch. Und obwohl der neue Touareg zur absoluten Oberklasse gehört, verliert er nichts von diesen Attributen, die Volkswagen auszeichnen.“

Auf den Rallyestrecken dieser Welt konnte sich der Offroader Touareg etwa bei den Dakar-Rallyes in den Jahren 2009-2011 beweisen. Da kennt sich auch Moretti bestens aus. Ist er doch selbst Motorrad-Finisher der Paris – Dakar und damit die ideale Besetzung als Testimonial für den neuen Touareg.

Der neue VW Touareg: Bestseller in dritter Generation

Design,Technologie, Fahrdynamik: Das neue VW Flaggschiff beeindruckt auf ganzer Linie. Auch in der nunmehr dritten Generation. Für die ersten beiden Generationen entschieden sich nahezu eine Million Autofahrer. Generation Nummer drei soll dsen erfolgreichen Weg nun mit jeder Menge an Technologie-Innovationen und einem dynamischen SUV-Design fortsetzen.

Auf Österreichs Straßen wird der neue VW Touareg voraussichtlich ab Mitte Juni zu sehen sein.