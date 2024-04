VW Transporter kommt Anfang 2025

VW wird zu Beginn des nächsten Jahres einen neuen Transporter einführen, der in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt wurde. Im Vergleich zum T6.1 bietet dieser deutlich mehr Platz – Der Laderaum erweitert sich in der Länge um sechs Zentimeter und in der Breite zwischen den Radkästen sogar um fast 15 Zentimeter.

Ausgestattet mit einer modernen Instrumententafel, beinhaltet der T7 eine zwölf Zoll große Digitalanzeige und einen 13-Zoll-Touchscreen für das Infotainmentsystem. Standardmäßig kommt der T7 als Kastenwagen mit zwei Einzelsitzen vorne, wobei optional eine Zweiersitzbank hinzugefügt werden kann, um einen zusätzlichen Platz für einen Beifahrer zu schaffen. Darüber hinaus lässt sich der Transporter in der zweiten Sitzreihe mit bis zu drei leicht herausnehmbaren Einzelsitzen bestücken. Er wird später als Kombi auch eine Dreiersitzbank in der dritten Reihe anbieten können. Einzigartig in seiner Klasse ist die Verfügbarkeit des Transporters als Pritschenwagen mit einer sechssitzigen Doppelkabine.

Der T7 wächst in der Länge um 14,6 Zentimeter auf 5,05 Meter, unterstützt durch einen um fast zehn Zentimeter verlängerten Radstand. Die Version mit langem Radstand und Hochdach, die 40 Zentimeter mehr Radstand bietet, erreicht eine Länge von 5,45 Metern. Auch in der Breite legt der Transporter um 12,8 Zentimeter zu, was das Ladevolumen auf beeindruckende 5,78 Kubikmeter anhebt. Mit dem langen Radstand und Hochdach erreicht das Ladevolumen sogar bis zu neun Kubikmeter. Der Laderaum bietet durch verschiedene Trennwände flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Die Nutzlast erhöht sich auf bis zu 1,33 Tonnen und die Anhängelast auf bis zu 2,8 Tonnen.

In Deutschland startet der Verkauf des VW Transporters mit einer gegenüber dem T6.1 deutlich aufgewerteten Serienausstattung und einem 110 PS starken Turbodiesel. Als Kastenwagen beginnen die Nettopreise bei 36.780 Euro und für den Pritschenwagen mit Doppelkabine bei 39.130 Euro. In Österreich müssen sich Interessenten noch gedulden, da die offiziellen Preislisten noch nicht veröffentlicht wurden.