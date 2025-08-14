VW Transporter wird vielfältiger

VW Transporter wird vielfältiger – So erweitert man das Angebot um drei Varianten, darunter auch der beliebte Pritschenwagen mit Doppelkabine. Er wird ausschließlich mit langem Radstand ausgeliefert und bietet eine über 2,15 Meter lange und knapp 1,95 Meter breite Ladefläche. Die Nutzlast beträgt bis zu 1073 Kilogramm und die maximale Anhängelast 2,5 Tonnen. Auf Wunsch sind Allrad- sowie vollelektrischer Antrieb erhältlich.

Als Kastenwagen Plus besitzt der T7 eine Dreiersitzbank in der zweiten Reihe und eine Kunststofftrennwand mit Fenster zum Laderaum. Erstmals im Transporter-Angebot ist die Ausführung Kastenwagen mit L-Trennwand. Sie grenzt die vorderen Sitze sowie die zwei Einzelsitze der zweiten Reihe vom Laderaum ab. Auf der Fahrerseite reicht der Laderaum dabei bis zur ersten Sitzreihe. Dadurch können auf der Fahrerseite besonders lange Gegenstände transportiert werden. Der Kastenwagen mit L-Trennwand hat stets zwei Schiebetüren, von denen die rechte serienmäßig ein Fenster hat – Fahrerseite optional.