VW up! GTI der kleine Dynamiker

VW up! GTI der kleine Dynamiker. Er ist der kleine GTI, mit dem sich jüngere Autofahrer einen Traum erfüllen und nicht mehr ganz so junge Autofahrer einen Traum zurückholen:

42 Jahre nach dem Debüt des ersten Golf GTI startet der neue up! GTI durch. Ein Sportler im Format des Ur-GTI. Konzept und Leistung des 85 kW/115 PS starken up! GTI orientieren sich am 1976 vorgestellten Golf GTI I mit 81 kW/110 PS.

Als kompaktes Kraftpaket ist der neue up! GTI eine Hommage an diese Ikone – mit knackigen Dimensionen, niedrigem Gewicht, kraftvollem und sparsamem Motor (NEFZ-Verbrauch kombiniert: 4,8 l), erhöhten Abtriebswerten an der Hinterachse, einem Sportfahrwerk und den typischen Insignien eines GTI (roter Streifen im Kühlergrill, rote Bremssättel, Sitzbezüge im Karo-Muster „clark“).

Fest steht, dass der 196 km/h schnelle Sportler eine neue Fahrspaß-Dimension in die Klasse der Kleinen transferiert und damit die Brücke zum kompakten Golf GTI der ersten Stunde schlägt. Typisch GTI dabei: das ausgefeilte Sportfahrwerk. Es sorgt einerseits für die Agilität eines Go-Karts, bietet aber andererseits einen hohen Komfort. Als erster up! wird der GTI zudem mit Otto-Partikelfilter angeboten; der up! GTI erfüllt mit diesem Katalysatorsystem die neue europäische Abgasnorm Euro 6 AG.

Auch der stärkste aller up! bleibt aber erschwinglich: Wie einst im Golf GTI I, ist die hohe Leistung im neuen up! GTI nicht an hohe Preise gekoppelt. Beispiel Österreich: Das Topmodell der Baureihe ist ab 16.590 Euro zu haben – inklusive Sportfahrwerk (15 mm tiefer), Klimaanlage „Climatronic“, Ambientebeleuchtung, neu designten 17 Zoll-Leichtmetallfelgen („Brands Hatch“) und Infotainmentsystem…