VW up! jetzt als R-Line

Volkswagen startet den Vorverkauf des R-Line-Exterieur-Paktes für den Up. Damit erhält der kleinste Wolfsburger bei der Bestellung auf Wunsch eine sportlichere Optik.

Auf sportliche Optik getrimmt

Der Käufer bekommt ein geändertes Stoßfängerdesign, Chromeinfassungen für die Nebelscheinwerfer, markante Seitenschweller in Wagenfarbe, ein schwarzes Dach und schwarze Spiegelkappen, abgedunkelte hintere Scheiben und 16-Zoll-Leichtmetallräder. Dazu kommen eine silberfarbene Zierleiste am Kühlerschutzgitter und „R-Line“-Logos an der Seite. Optional sind auch 17-Zoll-Leichtmetallräder erhältlich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp