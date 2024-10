Wallboxentest 2024 – 8 Modelle im direkten Vergleich

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die EM2GO AC Wallbox und der SUNGROW 11kW EV Charger. Beide Modelle zeichnen sich durch eine hervorragende Ausstattung aus, darunter App-Steuerung und Autorisierung per RFID. Besonders hervorzuheben ist das Display der EM2GO, das den Nutzer detailliert über den aktuellen Ladezustand informiert. Ein weiteres Kriterium, das der ÖAMTC genauer untersucht hat, ist der Stromverbrauch der Wallboxen im Stand-By-Modus. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede. Verbraucher sollten den Stromverbrauch in Ruhezeiten nicht unterschätzen, da die Wallboxen die meiste Zeit in Bereitschaft sind. So verbraucht das sparsamste Modell, die ABL eMH1, nur 0,5 Watt, während andere Geräte wie die PRACHT ALPHA MONO XT bis zu 6 Watt benötigen.