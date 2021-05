Walter Röhrl testete Performance-Cayenne

Auf der Grand-Prix-Strecke des Hockenheimrings testete Walter Röhrl den Prototypen des neuen Porsche Performance-Cayenne. Röhrls erstes Fazit: bei der Fahrdynamik ist der neue Cayenne „ein gewaltiger Sprung zu allem, was es bisher gegeben hat. Mit diesem Auto wird der Begriff SUV neu definiert“.

Mit dem neuen Modell, das derzeit finale Tests in Richtung Serienreife absolviert, will Porsche seinen Anspruch auf Best-in-Class-Performance einmal mehr unterstreichen. Fokus dabei: eine außergewöhnliche Onroad-Performance, ohne dabei Fahrkomfort und Alltagsnutzen zu vernachlässigen. Es basiert auf dem aktuellen Cayenne Turbo Coupé. Mit noch konsequenterer Auslegung auf maximale Längs- und Querdynamik.

Alle Systeme auf Performance getrimmt

Neben vielen weiteren Optimierungen aller Fahrwerks- und Steuerungssysteme hat die aktive Wankstabilisierung Porsche Dynamik Chassis Control großen Anteil am stabilen Fahrverhalten des neuen Cayenne-Modells. Mit der neuer, performanceorientierter Abstimmung. „Die PDCC hält den Aufbau auch bei sehr sportlicher Kurvenfahrt immer balanciert und nivelliert“, so Porsche-Testfahrer Lars Kern. Das Handling verbessert darüber hinaus die umfassend optimierte Vorderachse: „Im Vergleich zum Cayenne Turbo Coupé sind die vorderen Felgen um ein halbes Zoll breiter und der negative Sturz ist um 0,45 Grad vergrößert. Um dem speziell für dieses Modell neu entwickelten 22-Zoll-Sportreifen mehr Aufstandsfläche zu geben“, erklärt Kern. Er lud Walter Röhrl ein und der testete den Performance-Cayenne in Hockenheim.

So drehte der Markenbotschafter Röhrl Runde um Runde. Anschließend zeigte er sich beeindruckt: „Auch in schnellen Kurven bleibt das Fahrzeug unglaublich stabil. Das Einlenkverhalten ist enorm präzise. Man hat mehr denn je das Gefühl, eher in einem angenehm kompakten Sportwagen zu sitzen, als in einem großen SUV.“

