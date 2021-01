Warnleuchte – Hinweis oder echte Warnung?

Verschiedene Sensoren überwachen den Fahrzeugzustand und senden gegebenenfalls ein Signal an eine der Warnleuchten im Cockpit, aber gibt die Warnleuchte nur einen Hinweis, oder eine echte Warnung? Manche geben nur einen Hinweis. Etwa wenn der Beifahrer angeschnallt ist. Andere wiederum machen auf einen kleinen, aber ungefährlichen Defekt aufmerksam. Einige jedoch bedeuten eine echte Warnung. Sie erfordern unmittelbares Handeln.

Um im Falle des Falles nicht lange im Bordbuch zu suchen, empfiehlt es sich, sich grundsätzlich mit den wichtigsten Hinweisen auf Funktionsstörungen vertraut zu machen. Außerdem gibt es gelb, orange sowie rot aufleuchtende Symbole. Letztere weisen auf ein ernsthaftes Problem hin. In einem solchen Fall ist es ratsam, keine größeren Strecken mehr zurückzulegen. Am besten schnellstmöglich eine Werkstatt aufsuchen. Gelbe oder orange Warnleuchten weisen ebenfalls darauf hin, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Sie erfordern aber nicht unbedingt sofortiges Handeln.

Hinweis oder echte Warnung der Warnleuchte?

Das rote Rufzeichen in einem Kreis weist darauf hin, dass die Handbremse noch aktiviert ist. Leuchtet der Hinweis nach dem Lösen weiter auf, ist etwas mit der Bremsanlage nicht in Ordnung. Es droht ernsthafte Gefahr. Die Fahrt sollte nicht fortgesetzt werden, ehe die Ursache nicht geklärt ist. Ein Versagen der Bremsen droht. Die Warnleuchte schlägt unter anderem bei zu wenig Bremsflüssigkeit Alarm, oder wenn die Bremsbeläge bis ans Limit abgefahren sind.

Das Aufleuchten des roten Ölkannen-Symbols verlangt auch sofortiges Eingreifen. Sie weist auf zu niedrigen Ölstand oder zu geringen Öldruck hin. In diesem Fall muss rasch der Ölstand kontrolliert, bzw. Öl nachgefüllt werden. Sonst kann es zu einem teuren Motorschaden kommen.

Ein Motorsymbol mit oder ohne Blitz weist auf Probleme mit dem Motor oder der Motorsteuerung hin. Die machen einen Werkstattbesuch notwendig. Ernsthafte Schwierigkeiten gibt es bei der roten Motorkontrollleuchte. Die gelbe weist zwar auch auf ein Problem hin, man kann mit dem Fahrzeug aber noch im Notlaufprogramm weiterfahren.

Die rote Temperaturanzeige mit Wellen darunter zeigt an, dass der Motor überhitzt bzw. schlecht gekühlt wird. Häufig wegen zu wenig Kühlwasser. Auch dann sollte umgehend angehalten werden. Schlimmstenfalls ist ein Kühlerschlauch geplatzt oder hat sich gelöst. Meist fehlt es aber nur ein wenig Kühlflüssigkeit. Zur Kontrolle sollte man abwarten, bis der Motor sich etwas abgekühlt hat. Das gelbe Symbol eines platten Reifens mit einem Ausrufezeichen in der Mitte weist auf zu geringen Luftdruck hin. Oder auf größere Abweichungen zwischen den einzelnen Rädern.

