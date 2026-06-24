Warum Sturm Graz künftig auf Fahrzeuge aus China setzt

Warum Sturm Graz künftig auf Fahrzeuge aus China setzt – Der SK Sturm Graz schlägt nicht nur sportlich neue Wege ein, sondern setzt auch bei der Mobilität. Mit dem chinesischen Elektroautohersteller XPENG und dem steirischen Automobilunternehmen Vogl+Co hat der österreichische Spitzenklub zwei starke Partner an seiner Seite gewonnen.

Die neue Kooperation verbindet Spitzenfußball, Elektromobilität und regionale Wertschöpfung – und macht Graz einmal mehr zu einem wichtigen Knotenpunkt für die Mobilität der Zukunft.

Während sich die Fußballwelt derzeit auf die FIFA-Weltmeisterschaft konzentriert, sorgt der österreichische Meister mit einer zukunftsweisenden Partnerschaft für Aufmerksamkeit. XPENG und Vogl+Co werden offizielle Mobilitätspartner des SK Sturm Graz und stellen künftig vollelektrische Fahrzeuge für Spieler, Trainer und Vereinsverantwortliche zur Verfügung.

XPENG bringt E-Mobilität und Arbeitsplätze nach Graz

Mit der Partnerschaft baut XPENG sein Engagement im europäischen Fußball konsequent weiter aus. Die chinesische Marke zählt zu den innovativsten Herstellern von Elektrofahrzeugen weltweit und steht insbesondere für den Einsatz von künstlicher Intelligenz, intelligenten Assistenzsystemen und digital vernetzter Fahrzeugtechnologie.

Beim SK Sturm Graz kommen künftig die Modelle XPENG G6 und XPENG G9 zum Einsatz. Beide Fahrzeuge kombinieren hohe Reichweiten, moderne Fahrerassistenzsysteme und Premium-Komfort mit lokal emissionsfreier Mobilität. Damit passen sie perfekt zu einem Verein, der sich sowohl sportlich als auch organisatorisch ständig weiterentwickelt.

Für XPENG Österreich ist die Kooperation weit mehr als ein klassisches Sponsoring. „Sturm steht für Leidenschaft, Spitzenleistung und eine klare Zukunftsorientierung – Werte, die auch XPENG prägen“, so Georg Staudinger, Country Manager von XPENG Österreich. Ziel sei es, innovative Mobilitätslösungen direkt zu den Menschen zu bringen und die Vorteile intelligenter Elektromobilität erlebbar zu machen.

Besonders spannend dabei: Die für Sturm Graz eingesetzten Modelle werden für den europäischen Markt bei Magna in Graz produziert. Damit verbindet die Partnerschaft internationale Technologiekompetenz mit steirischer Industrieexpertise und schafft eine starke regionale Identität.

Vogl+Co setzt auf regionale Stärke und Zukunftstechnologie

Eine zentrale Rolle in der neuen Allianz spielt auch Vogl+Co. Das traditionsreiche Grazer Unternehmen übernimmt als offizieller Händlerpartner die lokale Betreuung und unterstreicht damit seine enge Verbundenheit mit der Region.

Für Geschäftsführer René Pardon passt die Zusammenarbeit ideal zur Unternehmensphilosophie. Der SK Sturm Graz sei weit mehr als nur ein Fußballverein – er sei ein wichtiger Botschafter der gesamten Region. Umso erfreulicher sei es, gemeinsam mit einer innovativen Marke wie XPENG Teil dieser Entwicklung zu sein.

Die Kooperation soll dabei nicht nur Spielern und Vereinsverantwortlichen zugutekommen. Auch Fans, Partner und Besucher des Vereins werden künftig die Möglichkeit erhalten, die neuesten XPENG-Modelle bei ausgewählten Veranstaltungen kennenzulernen. Geplant sind verschiedene Aktivitäten rund um Heimspiele und Vereinsveranstaltungen, bei denen moderne Elektromobilität hautnah erlebt werden kann.

Damit entsteht eine Partnerschaft, die weit über klassische Werbemaßnahmen hinausgeht. Sie verbindet Sport, Technologie und Nachhaltigkeit und schafft Berührungspunkte zwischen Fußballfans und den Mobilitätslösungen der nächsten Generation.

Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit Teil einer größeren europäischen Strategie. Erst vor Kurzem wurde XPENG offizieller Mobilitätspartner des deutschen Bundesligisten Mainz 05. Mit Engagements in wichtigen Fußballmärkten möchte die Marke ihre Bekanntheit steigern und innovative Technologien einem breiten Publikum präsentieren.

Für den SK Sturm Graz bedeutet die neue Partnerschaft einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Für XPENG und Vogl+Co bietet sie die ideale Plattform, um moderne Elektromobilität sichtbar zu machen. Und für die Fans eröffnet sich die Chance, schon heute einen Blick auf die Mobilität von morgen zu werfen – direkt vor der eigenen Haustür in Graz.