Wasserstoff aus Abwasser?

Wissenschaftler aus Asien arbeiten an einer Technologie zur Herstellung von Wasserstoff aus harnstoffhaltigem Abwasser. Sie bauen innovative Katalysatoren für eine kostengünstige Produktion von H 2 . Denn aus den Abwässern bestimmter Industrien und Sanitäranlagen lässt sich per Elektrolyse Wasserstoff herstellen. Der Energieaufwand ist geringer als bei der Spaltung von Wasser.

Auch wäre die Umwelt weniger belastet. Heute fließen jährlich rund 2.200 Mrd. Tonnen harnstoffhaltiges Abwasser in Kläranlagen. Und dort, wo diese fehlen, direkt in Flüsse und Seen. Bisher fehlte es an kostengünstigen Katalysatoren. Das haben Forscher am Institute for Basic Science (IBS) http://ibs.re.kr/eng.do und der Henan Normal University http://www.htu.edu.cn sowie der Nanyang Technological University http://www.ntu.edu.sg jetzt gelöst.

Rhodium-Atome auf Kobaltoxid

IBS-Doktorand Ashwani Kumar setzt auf Rhodium-Einzelatome. Die platziert er auf Kobaltoxid, das unter Spannung steht. Diese Oberflächenspannung verbessert das Katalyseverfahren drastisch. So kann man mit weniger Energie mehr Wasserstoff produzieren. Die Einsparung liegt bei 16,1 Prozent im Vergleich zur Spaltung von Wasser.

IBS-Physiker Hyoyoung Lee: „Der hocheffiziente Katalysator für die Harnstoffoxidation hilft uns, hochreinen Wasserstoff für kommerzielle Anwendungen zu einem niedrigen Preis herzustellen. Und auf umweltfreundliche Weise.“ Der Kobaltbedarf ist gering, da der Katalysator langlebig ist. So kann die Herstellung von Wasserstoff aus harnstoffhaltigem Abwasser gelingen.

Katalysator mit „Hühnerei-Struktur“

Das Team aus China und Singapur setzt dagegen auf ein neuartiges kostengünstiges multifunktionales Material. Auf der Basis von Kobalt und Nickel. Ausgangsmaterial sind Nanokügelchen aus Kobalt-Nickel-Glycerat. In einer kombinierten Reaktion mit Schwefel und Phosphor entstehen daraus sogenannte Dotter/Schale-Nanopartikel aus Phosphor-dotiertem Kobalt-Nickel-Sulfid.

Es handelt sich dabei um winzige Kügelchen mit einem kompakten Kern und einer porösen Hülle. Zwischen denen befindet sich ein Leerraum. Ähnlich einem Ei, dessen Dotter von Eiweiß umhüllt ist und daher die Schale nicht berührt. Die neuen bimetallischen „Dotter/Schale-Partikel“ sind den meisten bekannten Nickel-Sulfid- und sogar Edelmetall-basierten Elektrokatalysatoren überlegen. Sie stellen einen interessanten Ansatz für die elektrochemische Wasserstoff-Produktion dar. Aber auch für die Behandlung harnstoffhaltiger Abwässer.

