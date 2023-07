Wasserstoff aus Hühnermist und Lebensmittelabfällen

Die Toyota Motor Corporation will noch in diesem Jahr gemeinsam mit Toyota Tsusho und Mitsubishi Kakoki Kaisha die ersten Produktionsanlagen Wasserstoff aus Biogas in Thailand in Betrieb nehmen. Mitsubishi Kakoki Kaisha wird die Anlagen für die Verarbeitung von Hühnermist und Lebensmittelabfällen voraussichtlich im November 2023 installieren. Toyota und Toyota Tsusho kümmern sich um die Konstruktion und das Gesamtsystem für Verdichtung, Speicherung und Transport von Biogas und Wasserstoff. (aum)

