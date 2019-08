Wasserstoff bald flächendeckend einsetzbar?

Die Unternehmen Vopak, Mitsubishi Corporation, Covestro und AP Ventures investieren 17 Millionen Euro in Hydrogenious LOHC Technologies. Wird Wasserstoff damit bald flächendeckend einsetzbar? LOHC Technologies aus Erlangen ist weltweit führend bei Wasserstoffspeichertechnologien. Auf Basis von Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC).

Das Unternehmen baut Anlagen für die Wasserstofflogistikindustrie und Wasserstofftankstellen auf Basis der LOHC-Technologie. Die Speicherung von Wasserstoff unter Verwendung von Dibenzyltoluol als flüssigen organischen Träger ermöglicht einen sicheren und effizienten Umgang mit Wasserstoff in der bestehenden Kraftstoffinfrastruktur.

Ziel des Investitionskonsortiums: die LOHC-basierte Wasserstoffinfrastruktur großflächig zu realisieren und damit die globale Verteilung von grünem Wasserstoff.

Effiziente Speicherung, sicherer Transport & Verteilung

Im LOHC-Trägeröl gespeichert, kann Wasserstoff so einfach und effizient wie herkömmliche flüssige Kraftstoffe transportiert werden. „Die Kombination des globalen Terminal- und Informationsnetzwerks von Vopak mit der LOHC-Technologie ist ein Durchbruch in der Speicherung und Logistik erneuerbarer Energien. Die Partnerschaft wird die Entwicklung des überregionalen und globalen Wasserstofftransports erleichtern und zum Durchbruch einer auf Wasserstoff basierenden Wirtschaft beitragen“, so Marcel van de Kar, Director New Energies bei Vopak.

„Asiatische Länder haben Wasserstoff als wertvollen Energieträger erkannt. Die LOHC-Technologie bietet eine wirtschaftlich tragfähige Lösung, um große Mengen an Wasserstoff in dicht besiedelten Stadtgebieten zu speichern und über weite Strecken zu verteilen“, sagt dazu Junya Nagase, GM für Precious Metals, Mineral Resources Trading Division, Mitsubishi Corporation.

„Bezahlbare und saubere Energie ist ein Schlüsselthema für die chemische Industrie und wir glauben, dass Wasserstoff das Potenzial hat, in Zukunft ein wichtiger Energieträger zu werden“, meint Dietrich Firnhaber, Head of Strategy & Portfolio Development von Covestro.

Ein interessanter Ansatz, der Wasserstofftechnologie eine breitere Basis in einem kohlenstoffarmen Energiesystem der Zukunft zu sichern.

