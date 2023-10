Wasserstoff-Motor von AVL liefert 410 PS

Die Motorsportabteilung des österreichischen Entwicklungsdienstleisters AVL hat gemeinsam mit dem ungarischen Humba Lab einen wasserstoffbetriebenen Rennmotor entwickelt. Der Prototyp des 2,0-Liter-Turboantriebs erzielte nun auf dem Prüfstand eine Leistung von 410 PS bei 6500 Umdrehungen in der Minute. Das Spitzendrehmoment beträgt 500 Newtonmeter und liegt bei 3000 bis 4000 Touren an.

Zu den Besonderheiten gehört eine intelligente PFI-Wassereinspritzung, die zusätzliches Wasser in die Ansaugluft des Motors eindüst, um ungewollte Vorentflammungen zu vermeiden. Nächstes Etappenziel in der Weiterentwicklung ist die Erprobung des neuen Motorkonzepts in einem Fahrzeug auf der Rennstrecke. Nähere Infos unter avl.com

