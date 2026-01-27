Wasserstoff-Truck geht in die Kundenerprobung

Wasserstoff-Truck geht in die Kundenerprobung – Während sich die Brennstoffzelle im Pkw oder Transporter schwer tut, ist sie eine der Optionen für den elektrischen Straßengüterverkehr. Daimler Truck arbeitet an der nächsten Generation seiner Wasserstoff-Zugmaschine. Der Mercedes-Benz Next GenH2 Truck soll ab Ende in einer Kleinserie von 100 Fahrzeugen in den Kundeneinsatz. Gegenüber dem bisherigen GenH2 setzt die Weiterentwicklung von der aerodynamisch optimierten Kabine bis zur E-Achse auf etliche Komponenten des e-Actros 600.

Daimler Truck favorisiert den Einsatz von Flüssigwasserstoff, der einfacher zu transportieren ist und bei minus 253 Grad Celsius im Vergleich zu gasförmigem Wasserstoff eine deutlich höhere Energiedichte hat. Dadurch kann mehr Wasserstoff transportiert werden, was die Reichweite deutlich erhöht und eine vergleichbare Leistungsfähigkeit wie ein konventioneller Diesel-Lkw ermöglicht. Das Volumen der beiden Flüssigwasserstofftanks wurde gegenüber der ersten Generation des Mercedes-Benz GenH2 Trucks erhöht, so dass nun beidseitig insgesamt bis zu 85 Kilogramm Wasserstoff aufgenommen werden können. Mit dem gemeinsam mit Linde geschaffenen Tankstandard kann der Lkw so innerhalb von zehn bis 15 Minuten wieder vollgetankt werden.

Daimler Truck geht bei einem 40-Tonner von Reichweiten mit einer Tankfüllung von rund 1000 Kilometern aus. Die Leistung beträgt bis zu 370 kW (503 PS) Die Serienproduktion von Brennstoffzellen-Lkw ist für die frühen 2030er Jahre geplant.